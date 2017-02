Fekk sin femte promilledom

I tingretten i Lillehammer har mannen tatt tilståelsesdom. Det endte med 24 dagers ubetinget fengsel, pluss 23.000 kroner i bot. Kjøringen skjedde dels på en parkeringsplass en kveld. Det var fotgjengere på parkeringsplassen i Gudbrandsdalsvegen.

Hadde 1,16 i promille

Mannen har lagt seg flat og erkjent kjøringen. Promilleprøven viste 0,58 milligram pr. liter luft, det vil si 1,16 i promille.

Femte promille-dommen

Tingretten mener det er skjerpende forhold i saken, blant annet at kjøringen skjedde delvis på en befolket parkeringsplass.

Enda mer skjerpende er det at mannen tidligere er promilledømt fire ganger. I 2008 ble han dømt til 45 dagers ubetinget fengsel. De øvrige dommene skriver seg fra 1973, 1982 og 1997.

For uten den nevnte fengsels- og bot-straffen nå, er han fradømt førerretten i to år og to måneder. Han må ta ny prøve hvis han vil ha tilbake lappen etter at tiden for inndragning er utgått.