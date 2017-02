Pallen glapp med to hundredeler

Det holdt nesten for Jansrud i utforen under VM i St.Moritz i Sveits søndag. Fra startnummer ni kjørte Vinstra-gutten inn til ledelse, og med solid kjøring uten de store feilene, kunne det se ut som et renn som kunne holde til pallen.

Dessverre så det ut til at forholdene etter hvert ble bedre, og på startnummerne bak, kom da også utfordrerne inn til bedre tider.

- Litt kjipt

Først kom sveitseren Patrick Kueng inn til lik tid som Jansrud, så fulgte landsmann Beat Feuz opp med en kanontid, i mål 0,39 sekund foran Jansrud og Kueng. Det holdt til seier.

Amerikaneren Erik Guay kom så inn til andre beste tid, og da Max Franz snek seg inn to fattige hundredeler foran 30-åringen fra Vinstra, ble han skjøvet ned til den sure fjerdeplassen.

Jansrud la ikke skjul på at han mente forholdene ble bedre utover i rennet.

- Det kjennes litt kjipt. Etter hvert ble det fint utforvær med bedre lys. De som kjørte først var egentlig sjanseløse, sa Jansrud til NRK.

Trodde det holdt

Han sier seg fornøyd med sin egen kjøring.

- Jeg hadde kanskje litt mye linje, men ellers kjørte jeg bra. Det er vanskelig å pirke på noe. Det var godt å komme i mål og se grønn tid. Jeg så nok for meg at det skulle holde langt, sa Jansrud.

Utforrennet skulle egentlig vært avvikla lørdag, men på grunn av tåke ble det utsatt til søndag. Tåka lå også tjukk på toppen søndag, og starten ble flytta lengre ned. Utover i rennet ble tåka lettere og lyset bedre.

VM-utforen ble rekordjevn, med 13 løpere innenfor sekundet.

Rennet pågår fortsatt.