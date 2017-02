Kvamvær tiltalt etter store narkobeslag

Politiet har tiltalt ham for blant annet brudd på narkoloven, 2. ledd, som betinger en betydelig mengde narkotika.

Politiet mener at mannen i november i 2013 oppbevarte 57,5 gram amfetamin og 5,2 gram hasj. I januar 2014 skal han ha oppbevart hele 402 gram amfetamin. Begge disse punktene i tiltalen går under grov overtredelse av loven på grunn av mengden. Derfor er 2. leddet i narkoparagrafen benyttet i tiltalen.

Falsk forklaring

Tiltalen omfatter også en påstått falsk forklaring.

Mannen skal, ifølge tiltalen, ha forklart seg bevisst feil overfor politiet på Vinstra. Han skal ha forklart at hans iPad var blitt stjålet i Lørenskog. Det mener politiet var helt feil.

Stjal 12 varmepumper

Tiltalen mot mannen går helt tilbake til 2012. Det året skal han ha tatt seg inn i en bedrift på Otta, via en garasjeport, og stjålet 12 varmepumper. Tyveriet betegnes som grovt på grunn av verdien på tyvegodset.

Kvamværen er også tiltalt for å ha kjørt bil i amfetamin-påvirkning. Det skal ha skjedd i 2013 i Sel.

Hadde usikret hagle

I januar i 2014 skal mannen ha oppbevart ei hagle hjemme hos seg. Politiet mener hagla ikke vart forsvarlig oppbevart og nedlåst, slik loven tilsier.

Endelig omfatter tiltalen kjøring uten førerkort i Nord-Fron i januar i 2015.

Det er politiadvokat Hans Petter Ommedal som skal aktorere straffesaken i Nord-.Gudbrandsdal tingrett 17. februar.

Forsvarer for kvamværen er advokat John Arild Aasen fra Oslo.

Gamle saker

Hvis mannen blir dømt etter tiltalen, risikerer han et betydelig fengselsstraff. Det vil imidlertid være sterkt formildende for mannen at anklagene mot ham er blitt gamle, ja, faktisk fire- fem år gamle noen av dem.