Debuterte med klubba

Saken det gjaldt var om Peer Gynt AS skulle få støtte til sitt dokumentarfilmprosjekt om Peer Gynt ved Gålåvatnet.

Flertall for støtte

Habilitetsproblemer gjorde også sitt til at saken ikke kunne behandles i formannskapet, men gå direkte til kommunestyret. Administrasjonen hadde innstilt på avslag om støtte på 75 000 kroner. Utenom representant Harald Paulsen fra Frp, var resten av kommunestyret av en annen oppfatning. De mente dette var en god anledning til å markedsføre både Peer Gynt-stemnet og regionen for øvrig. Fungerende ordfører, Terje Sørlie, tok selv plass på talerstolen og henvendte seg til kommunestyret.

– Dette er et jubileumsår for Ibsens Peer Gynt. En slik dokumentarfilm det her er snakk om, vil kunne ha store ringvirkninger både for forestillinga på Gålå og reiselivet i regionen, påpekte konstituert ordfører, Terje Sørlie. Pengen skal tas fra kommunens disposisjonsfond.