Førstemann til Clas

Køa vart lang og kundene mange da Clas Ohlson-kjeden åpnet dørene til sin aller nyeste butikk i Norge, og som det siste tilskuddet av butikker i Vinstra handelspark i Lomoen.

– Vi er stolte over at Clas Ohlson-kjeden etablerer seg her, og vi setter stor pris på at de beskriver Vinstra by som et handelssted det er verdt å satse på. Med denne etableringen har vi fått en meget solid butikk, og vi har fått åtte nye arbeidsplasser, var noe av det varaordfører Anne Sletten poengterte før hun klippet snora med ei solid hekkesaks.

Fikk gavekort

Fremst i køa når Clas Ohlson åpnet dørene, var Ole Haverstad fra Harpefoss. Han var på plass i god tid før butikken åpnet klokken 10.

– Jeg bestemte meg i går kveld for at jeg ville være den første kunden. Så jeg troppet opp med campingstol en time og tjue minutter før de åpnet dørene. Ettersom jeg ble førstemann inn døra, så fikk jeg et gavekort på tusen kroner.

– Og hva skal du handle for det kortet?

– Vet ikke. Må snoke rundt i butikken ei stund før jeg bestemmer meg, uttalte Ole til Dølen før han snoket videre i hyllene til Clas Ohlsons store vareutvalg.