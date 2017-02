Harpe bru stenger

Grunnen til stenginga, nøyaktig to månader etter at vegen opna, er at det har vore feil ved lyssettinga på brua.

Det stadfester Misanour Rahman hjå Statens vegvesen.

- Det er ein reklamasjon på ljossettinga, som blir retta opp i dag. Dermed blir brua delvis stengt, seier Rahman.

Det skal vera mogleg å køyre E6, men eitt felt over brua er altså stengt medan arbeidet pågår.