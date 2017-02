Vil verne Venabygdsfjellet

Blant områdene de ønsker vernet er deler av Venabygdsfjellet og vestlige deler av Valdresflya.

- Villmark og inngrepsfri natur forsvinner raskere enn noensinne. Naturen er til for å vernes om og tas vare på, ikke for å bygges ned, mener førstekandidat for MDG i Oppland, Ingvild Kessel.

Mer vern av randsonene

Det er i forbindelse med Stortingets behandling av utvidelse av nasjonalparkplanen at De Grønne ønsker en gjennomgang av alle Norges nasjonalparker, “med sikte på å utvide parkene med nye verdifulle naturområder som grenser til nasjonalparken,” heter det i forslaget fra MDG og SV.

- Sør for Rondane kan vi utvide slik at deler av Venabygdsfjellet kan vernes. I og rundt Jotunheimen er det også flere steder som bør utredes å verne, blant annet Valdresflya vest, mener Kessel. Et knapt flertall bestående av Sp, Høyre og Frp sørger for at det ikke blir noen utvidelser i denne omgang.

- Det er skuffende, men ikke overraskende at stortingsflertallet ikke engang vil utrede hvorvidt Norges nasjonalparker bør utvides eller ikke. Det vitner om en manglende forståelse for naturens egenverdi, mener den unge stortingskandidaten. Tirsdag debatterer Stortinget saken.