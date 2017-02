Disse to blir til ett

Stortingsrepresentant fra Oppland Venstre, Kjetil Kjenseth, bekrefter til NRK Hedmark og Oppland at det er flertall på Stortinget for en sammenslåing av Hedmark og Oppland. De to fylkene blir til region Innlandet.

Ti regioner

Frp-politiker Helge André Njåstad, bekrefter også at det i lengre tid har vært jobba for en sammenslåing av fylker.

- Høyre og Frp var i utgangspunktet mot fylkeskommuner, men det var det ikke flertall for i Stortinget. Nå jobber vi for et kompromiss for at det skal være ti fylkeskommune, sier Njåstad til NRK.

Samarbeidspartiene på Stortinget skal vre enige om disse regionene:

- Telemark og Vestfold blir én region

- Buskerud, Akershus og Øsfold blir ny Viken-region

- Aust-Agder og Vest-Agder blir til ett Agder (i 2020)

- Hedmark og Oppland blir til region Innlandet

- Hordaland og Sogn og Fjordane blir region Vestlandet (i 2020)

- Nord- og Sør-Trøndelag bli ett fylke (fra 1.1. 2018)

- Møre og Romsdal blir som i dag

- Rogaland blir som i dag

Kommunene først

Like før jul stemte fylkestinget i både Oppland og Hedmark nei til sammenslåing. Stemte nei gjorde også fylkestingsrepresentant Mariann Isumhaugen (AP) fra Sør-Fron.

- Jeg stemte i mot fordi jeg mener at dette blir å starte i feil ende. En burde i mye større omfang gått inn i kommunestrukturen, før enn gikk på regionstruktur. Nå får vi mange små kommuner i én stor region. Det tror jeg kan bli en utfordring, sier Isumhaugen til Dølen.

Hun mener kommunestrukturen burde vært endra, og at en da på en bedre måte kunne fordelt arbeidsoppgaver.

- Arbeidsoppgavene burde vært fordelt til kommunene først, i stedet blir fokuset flytta over på regionnivå. Hvilke arbeidsoppgaver skal en større region få, og hvordan blir dette for de små kommunene, det er jeg spent på. Når det er sagt, når det først skal bli en sammenslåing, er det naturlig at den blir mellom Oppland og Hedmark, mener Isumhaugen.

Siste stikk?

Sammenslåinga får likevel en bismak, uttaler hun:

- Ja, det blir slik når de kommer med en tvangssammenslåing. Begge fylkeskommunene har stemt nei til det. En kan lure på om dette er et siste stikk før valget.

En sammenslåing til region Innalndet vil skje fra januar 2020.