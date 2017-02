Et valg som har skapt følelser

Sjøl gav Grøthe, amerikaner bosatt på Vinstra, sin stemme til Clinton.

Aldri har vel et presidentvalg gitt så mye oppmerksomhet og skapt et slikt engasjement som fjorårets, da TV-kjendis og hotell-gründer Donald Trump ble valgt som president. Hjemme på Vinstra har Sarah fulgt det hele litt på utsiden, men også fra innsiden gjennom familie og venner i USA.

– Hvordan var din opplevelse av dette valget, Sarah?

– Det har vært et valgt med mye fokus, og den dagen Trump vant, følte jeg mest på en enorm sorg. Det var en rar følelse. Det var sjølsagt et tema på jobb, også blant elevene. Jeg prøvde å forklare at presidenten har et system rundt seg, det er ikke bare én person som alene skal styre USA. Det er det jeg også støtter meg på, at det er et nettverk rundt som fungerer.

– Hvilke rapporter får du fra hjemme i Minnesota?

– Jeg får ulike tilbakemeldinger. Jeg har foreldre og en søster som stemte på Trump, så der gikk jeg en annen veg enn familien min. Jeg er nok påvirka av å bo i Norge, av å se hvordan landet her tar seg av alle. Søsteren min er glad for valget og håper at Trump skal klare å bedre økonomien, mens jeg har også en onkel som stemte på Hillary, og som er engasjert andre vegen.

– Hvordan synes du sjøl de første ukene etter innsettelsen har vært?

– Jeg opplever at Trump har framstått barnslig og uttrykt seg uheldig. Dette er selvsagt en ny rolle for han, han kommer fra en posisjon der han har vært vant til å bestemme alt. Han må innse at som president, må han samarbeide og se andre også. Presidentordren om innreiseforbud ble heldigvis stoppa av justismyndighetene. Når det er sagt – jeg har sett litt på det, å utstede en presidentordre den første tida, har andre presidenter også gjort.

– Mener du nordmenn er for raske til å dømme Trump?

– Jeg diskuterer valget ofte med folk på Vinstra, og alle mener det samme. Sjøl om jeg ikke stemte på Trump, tenker jeg at en må prøve å forstå. USA er så ulikt Norge. Det er mange flere folk, flere meninger og kulturer. Norges økonomi går i pluss, USAs i stort minus.

– Prøv å forklare oss.

– Helsesystemet er helt ulikt. Mens jeg ikke har hatt én utgift med barna mine ved tannlege- og legebesøk, har jeg venninner som har tatt opp lån for å overnatte på sjukehus med barna. I Norge har vi mange ukers ferie, i USA er en heldig om en har to, disse tas aldri sammenhengende. Det er stort klasseskille. Da familien min og jeg bodde i USA ett år, fem år tilbake, hadde jeg en helt grei kontorjobb, men tjente kun 90 kroner i timen. I USA er det ikke uvanlig at mange må ha flere jobber, i alle fall om en ikke har høyere utdanning. Jeg tror særlig de som driver små bedrifter har stemt på Trump, fordi han har lovd dem lavere skatter. Derfor vil han også bli kvitt Obama Care.

– Var det ikke dette klasseskille Obama prøvde å redusere?

– Jo, og der var Obama Care et virkemiddel. Men det førte også til at bedriftene måtte betale forsikringer for sine ansatte, noe som opplevdes vanskelig for mange. Obama har gjort mye for å redusere arbeidsledigheten, og han har en veldig norsk måte å tenke på, som innen helse. Men det er ikke gitt at et norsk system vil fungere i USA. USA var kanskje ikke klar for det.

– Hvordan tror du så de neste fire årene blir?

– Når jeg grubler på det, blir jeg litt redd, men jeg har et håp om at det går seg til. Jeg er redd for at Trump skal splitte folket, og hva det i så fall kan føre til. I USA er det så mange grupperinger fra før. Jeg håper at systemet rundt presidenten vil fungere.

– For der er det stor forskjell på Obama og Trump?

– Obama skapte trygghet, han visste hvordan han skulle snakke til folket, han framsto som bare god. Hvordan Trump egentlig er, er jeg usikker på. Jeg har et håp om at han vil framstå slik at han vil fortjene mer respekt framover.