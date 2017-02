Kjetil utanfor pallen

På heimebane i Kvitfjell låg det meste til rette for at heimefavoritt Kjetil Jansrud skulle kjempe for seier for andre dag på rad.

Og i mål leda Jansrud frå start nummer 9. Men opphaldet i leader box vart kortvarig søndag. For allereie på startnummeret bak kom Peter Fill frå Italia. Han slo Jansrud med om lag halvsekundet, til heimepublikummets store skuffelse.

Vann på heimebane: Her kjører Kjetil inn til seier Kjetil Jansrud vann laurdagens utfor i Kvitfjell.

Jansrud endte til slutt på sjetteplass, bak Fill.

Glisne tribunar

Sol, og nokre grader snillare temperatur enn på laurdagens utfor burde kanskje ha lokka fleire til avslutningsdagen i Kvitjell - for dessverre vart løparane møtt av litt glisne tribunar søndag.

Les også meir om Kvitfjellhelga i papirutgåva av Dølen 2. mars.