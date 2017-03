Friske, norske dyr

Rapporten på antibiotikaresistens i bakterier fra mennesker, dyr og mat viser at Norge er i en unik situasjon sammenlignet med resten av Europa. Forekomsten av antibiotikaresistens i bakterier fra dyr og i mat er svært lav sammenlignet med andre land.

Geografi og lite import

- Det er sannsynligvis mange bakenforliggende årsaker til at vi i Norge har så lite resistens. Faktorer som geografisk plassering, topografi og klima, samt begrenset dyrepopulasjon og lite import kan ha betydning. Vi har også i Norge en lang historie for forebygging og systematisk bekjempelse av en rekke dyresykdommer. Alt dette gjør at vi i Norge har svært god dyrehelse, og friske dyr trenger ikke antibiotika, sier Anne Margrete Urdahl, seniorforsker ved Veterinærinstituttet.

Den årlige rapporten ble nylig publisert av det europeiske mattilsynet EFSA og det europeiske smittevernsenteret ECDC. Rapporten viser sammenliknbare data for storfe og svin fra 2015.