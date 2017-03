Rondaståk vant!

Utdelingen foregikk på Parkteateret i Oslo, og Rondaståk var nominert i kategorien ”Årets nykommer 2016”.

Stor anerkjennelse

Dette ble en ekstra fjær i hatten for festivalen på Kvamsfjellet. De to eierne av festivalen, Ole Jakop Grauphaugen og Pål Torsgård, kunne gå den røde løperen for å ta i mot prisen "Årets nykommer 2016"- i kamp med flere festivaler fra hele landet. Prisen gir både stor anerkjennelse og god markedsføring. De får også æren av å dele ut prisen til neste års nykommer blant festivalarrangørene i landet.

- Helt rått, sier de to festvialgründerne som deler prisen og anerkjennelsen med alle sine medarbeidere og festivalpublikummet som besøker Rondaståk.