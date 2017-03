Valgte ny leder

Senterkvinnene i Oppland avholdte årsmøte 4. mars på Biri. Ved siden av valg, sto foredrag på programmet.

Friske, norske dyr En ny europeisk rapport viser at det er minst antibiotikaresistens blant norske dyr og mat.

Satser på rekruttering

Senterkvinnene sitt uttalte mål er å vekke interesse for Senterpartiet sin politikk mellom kvinner for dermed å dyktiggjøre flere for deltaking i arbeidet for et stadig bedre samfunn. Senterkvinnene har som overordnet mål full likestilling mellom kvinner og menn. På årsmøtet var det foredrag fra avdelingssjef for Mattilsynet i Gudbrandsdalen som orienterte om deres arbeid. Mette Vårdal holdt foredrag om politisk historie fra Vågå og lokaldemokrati før 1814. Etter tre år som leder ønsket ikke Inger S. Enger å ta gjenvalg, og ny leder er Borgny S. Sletten fra Nord Fron.

- Jeg er valgt for ett år, og har ingen spesielle mål med ledervervet utenom å skape lyst og engasjement til at flest mulig jenter blir med i både Senterpartiet og blant oss i Senterkvinnene. Rekruttering er et viktig politisk arbeid, sier Borgny S. Sletten til Dølen.

Hele det nye styret:

Borgny S. Sletten, Nord-Fron – Leder

Tone Meisdalen, Nord-Aurdal - Nestleder

Inger S. Enger, Gausdal - styremedlem

Mona T. Tholin, Søndre Land – styremedlem

Mette Vårdal, Vågå - styremedlem



Bilde: Borgny S. Sletten, til venstre, sammen med avtroppende leder for Senterkvinnene i Oppland, Inger S. Enger.