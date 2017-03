Her har de blitt skolert til å bli "Unge MOT-ledere" for sine lokalsamfunn, sammen med åtte andre ungdommer fra hele landet. I praksis vil det si at disse ungdommene har blitt valgt ut fra sin kommuner fordi de er ekstra gode på å vise MOT og er gode rollemodeller for sine miljøer og lokalsamfunn.

En Ung MOT-leder-samling skal gi dem mer innsikt i livet og i seg selv gjennom lederskapsutfordringer, bevisstgjøring og samarbeid. MOT og Unge MOT-ledere skal være med å beskytte mot de mest negative utslagene i ungdomstiden.

- Dette var en gjeng med utrolig reflekterte og oppegående ungdommer som har laget en magisk uke på MOT-camp. Ungdommene ønsker at masse skal skje i sine kommuner, og jeg er sikker på at Iver og Synne kommer til å jobbe for å skape robust ungdom, og trygge miljø rundt seg, sier leder for MOT-Camp Rune Skanke.

Iver og Synne har bare lovord å si om det de har opplevd og lært under MOT-samlingen.

- Oppholdet på MOT-camp har vært kjempebra. Jeg har lært mye om meg selv og blitt mye mer bevisst på hva jeg sier og gjør. Rett og slett en opplevelse for livet, forteller Synne Egge.

Iver legger også vekt på det han har lært vedrørende presentasjonsteknikk.

- Vi har diskutert og svart på mange spørsmål om oss sjøl og andre. Det var svært interessant å lære om presentasjonsteknikk, og hvordan du skal kommunisere slik at det blir interessant for et publikum, sier Iver.