Frivillige kan bli aktivitetsvenn

Aktivitesvenn er et prosjekt gjennom Nasjonalforeningen for folkehelse, et prosjekt som er finansiert av midler etter TV-aksjonen i 2013.

127 kommuner i Norge har starta opp med tilbudet, nå gjør Sør-Fron det samme.

– Aktivitetsvenn er en hjelp for å kunne skape aktivitet og et fritidtilbud for de som er rammet av demens. Tilbudet driftes av en lokal arbeidsgruppe, bestående av et tverrfaglig team, forteller Josefine Vacker, regional prosjektleder for Aktivitetsvenn i Hedmark og Oppland.

Gjennsidig glede

En frivillig aktivitesvenn vil være en som tar med en demensrammet ut på en fritidsaktivitet. Leder av demensteamet i Sør-Fron, Monika Gryttingslien, nevner alt fra fisking til å gå tur, høre på musikk eller strikke sammen.

– Det kan være alt mulig, gjerne med utgangspunkt i en hobby eller en interesse. Poenget er at det skal oppleves meningsfyllt. Det trenger ikke være en stor oppgave, sier hun.

Et aktivt fritidtilbud som en Aktivitetsvenn kan bidra til, skal være et supplerende tilbud til andre helse- og omsorgstilbud i kommunen.

– Å være aktiv vil ha en stor betydning for den som er rammet av demens. Livskvaliteten blir bedre, og det kan gi en følelse av mestring. Det kan være noe så enkelt som å lage middag sammen, det gjelder å finne en aktivitet som passer for begge parter, sier leder for Midt-Gudbrandsdal demensforening, Lise Berg-Johnsen.

For å bli en Aktivitetsvenn, forplikter en seg til å delta på to kurskvelder, hver over tre timer. På kursene vil en lære mer om sjukdommen og få en bevisstgjøring på hvordan en kommuniserer med en demenspasient. Det vil også åpnes for diskusjon og drøfting.

– Alle kan bli en aktivitetsvenn, det stilles ingen krav eller forventninger. Kurset skal ufarliggjøre demens-diagnosen, slik vil en også rustes til å stå i oppgaven. Å bli en aktivitesvenn vil gi en gjensidig glede, en dobbel glede, ved at en gir et menneske en god opplevelse i hverdagen, mener Vacker.

Et behov

Og behovet er der, skal vi tro arbeidsgruppa, som nå er i startfasen på arbeidet.

– Ja, behovet er der. En aktiv fritid vil ha positiv effekt for de som er demente. De kan få en anledning til å fortsette med, eller ta opp igjen en hobby, for eksempel, sier Gryttingslien.

– Alle er velkommen til å være med på kurs, så kan en bestemme seg etter på om dette er noe en ønsker å være med på, legger hun til.

Sekundær nytte

Lysten til å bidra med frivillighet er stor, også i Sør-Fron. Å være aktivitesvenn vil ivareta dette engasjementet på en direkte og meningsfull måte.

– De pårørende vil få en sekundær nytte, de vil nok også oppleve dette som meningsfylt, sier Berg-Johnsen.

Sør-Fron kommune holder kurs 20. og 28. mars på Sørheim. Kontaktperson er Bergljot Mæhlum.

– Aktivitesvenn er et demensvennlig sammfunn i praksis. Rundt om i landet opplever de stor pågang til å være med på kursene. Vi håper det samme for Sør-Fron sin del, avslutter Vacker.