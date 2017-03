661 arbeidsplasser i Nedregate

Nedregate på Vinstra har i regional presse og av markedskrefter i nabobyen Otta nærmest blitt beskrevet som ei død og øde gate. De næringsdrivende i gata har en helt annen virkelighetsbeskrivelse.

– Vi ser en god og økende trafikk, men vi trenger å forskjønne gata og framheve gatas kvaliteter. For å få til dette har vi opprettet ei arbeidsgruppe, men vi trenger også et tettere samarbeid med kommunen på flere områder, sier Anne Gunn Brendstuen ved Ødegaarden Bakeri i Nedregate.

Vil prioritere forskjønning

Flere næringsdrivende sentralt i Nedregate har tatt et initiativ ved å telle antall personer som er ansatt i bedrifter og institusjoner med adresse i Nedregate.

Fra Sentrum barnehage i nord til Sødorptunet i sør, inkludert ansatte i kommunehuset, så viser det seg at hele 661 personer har sin daglige arbeidsplass i denne langstrakte gata.

– Vi har også tatt en telling av hvor mange kunder som er innom butikkene i Nedregate i løpet av ei uke, utenom Sødorptunet, og kom fram til et snitt på 2800 kunder per uke, forteller, innehaver av Tekstilbua i Nedregate, Anita Kvernengen Moe.

Etter de negative vinklingene på Vinstras Nedregate i regional presse, og etterfølgende facebookskriveri, kalte ordfører Rune Støstad tirsdag inn til et møte med flere næringsdrivende og gårdeiere sentralt i Nedregate. På agendaen sto blant annet framdrift vedrørende forskjønning av gata og ønske om et tettere samarbeid med kommunen for å få fylt opp tomme lokaler.

– Vi skal ta inn over oss at det trengs en tettere og bedre dialog og at forskjønning av gata skal prioriteres. Mener det er slik at Nedregate er ei fylkesgate, og det begrenser hva kommunen kan gjøre av tiltak i gata. Samtidig har vegvesenet bestemt at tettstedsutviklingsmidlene skal brukes i og rundt gamle E6, altså Øvregate. Det får vi ikke gjort noe med. Uansett er mange av de ønsker de næringsdrivende la fram sammenfallende med kommunens næringsstrategi vedtatt i siste formannskapsmøte. Vi får bestrebe oss å få til flere dialogmøter, påpeker ordfører Støstad.

Egen arbeidsgruppe

De handelsdrivende som deltok på møtet med ordføreren beskriver møtet som oppklarende, og forventer at forskjønningen av Nedregate nå blir gjennomført. Selv har de tanker om sommerlige torgdager og andre aktiviteter sentralt i Nedregate.

– Kommunen har gjort mye bra for oss i Nedregate, men de har også forsømt seg på en del områder. Det er viktig at vi i Nedregate ikke blir glemt i den store handelssatsingen som foregår. Vi har erfart at vi i Nedregate ofte må tale med vår egen stemme, og vi må tenke annerledes enn kjøpesentrene gjør, sier Anne Gunn Brendstuen.

– Hva med Vinstra Markedsforenings rolle – nå som dere danner en egen arbeidsgruppe i Nedregate?

– Det skal velges nytt styre og stell i markedsforeningen i løpet av mars, og det må jobbes for at foreningen jobber målrettet for å få markedsført Nedregate som ei komprimert og levende handelsgate – det er det vi er, og det er det vi ønsker å være, sier de handelsdrivende avslutningsvis.

