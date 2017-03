Caroline sto på MGP-scenen

Bratlien var med som danser sammen med gruppa In Fusion og sangen "Nothing Ever Knocked Us over".

Inspirerende

Nå ble det verken seier eller supefinale på bidraget, men Bratlien forteller likevel om en flott og opplevelsesrik erfaring.

- Det var veldig gøy å være med. Det var utrolig inspirerende å se en så stor produksjon fra innsida, sier Bratlien, som til daglig studerer ved Bårdar Akademiet i Oslo med fordypning i hip hop.

- For meg er det også veldig lærerikt å se og jobbe sammen med de profesjonelle danserne og artistene, legger 19-åringen til.

Det var forøvrig JOWST med "Grab The Moment" som stakk av med seieren i MGP.