Nord-Fron er årets beitekommune

Dette er en pris som deles ut årlig, og det er bonde- og småbrukerlaget i Oppland, Hedmark og Buskerud som står bak prisen.

Prisen ble delt ut under årsmøtet som de tre fylkeslagene hadde på Høsbjør i Ringsaker i helga. Det var fylkesleder Ståle Støen i Hedmark bonde- og småbrukerlag som delte ut prisen.

Undersøking ute nå: Fiber til folket – ja eller nei? Kommunane i Midtdalen og regionrådet vil ha svar frå deg, ja frå mor di og bestemor di også, når dei nå kartlegg behovet for fiber hjå husstandar i regionen.

Svært viktig næring

Begrunnelsen for at Nord-Fron ble årets vinner, ligger i det arbeidet de gjør for beitenæringa. Støen trekte fram innsatsen som ordfører Rune Støstad har gjort for næringa i forbindelse med den turbulente situasjonen rundt ulveforliket på Stortinget.

- Vi er glade for denne prisen. Landbruket er en svært viktig næring, og det er viktig for Nord-Fron kommune å ha et godt samarbeid med næringa, sier Støstad.

Det brukes mye tid, forteller han, både administrativt og politisk, på å legge til rette for og og få fram viktigheten av landbruket i vår region.

- Da er det selvfølgelig ekstra stas å bli verdsatt på denne måten, sier Støstad.