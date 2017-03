Nekter for samleie

Den pensjonerte tannlegen nekter straffskyld for tre av fire tiltalepunkter.

Ville svarteliste

Det første gjelder seksuell omgang, i form av samleie med en kvinnelig pasient, på tannlegekontoret der han hadde virksomhet.

Han nektet også straffskyld for å ha forsøkt å oppnå seksuell omgang med en annen kvinnelig pasient, ved flere anledninger i tiden fra 2008 til 2014.

Videre nektet han straffskyld for seksuell handling med en tredje kvinnelig pasient i 2014. Dette dreier seg om beføling av kvinnen, slik også to andre av punktene i tiltalen går ut på.

Dette tredje punktet i tiltalen innbefatter at tannlegen skal ha sagt at kvinnen kunne gjøre opp tannlegeregning i form av sex. Han skal også ha truet med å sørge for at kvinnen ble svartelistet hos andre tannleger, ifølge tiltalen.

Vedgår straffskyld på ett punkt

Eks-tannlegen sa seg skyldig i å ha forsøkt ved flere anledninger å oppå seksuell omgang med en fjerde kvinnelig pasient. Tannlegen skal overfor denne kvinna ha foreslått at hun kunne betale regningen i form av sex med ham. Også denne kvinnen skal ha blitt truet med å bli svartelistet hos andre tannleger hvis hun ikke ville ha sex med ham.

Dette var det eneste punktet av fire mannen sa seg straffskyldig i.

For alle punktene i tiltalen mener påtalemakten at tannlegen har misbrukt sin stilling i håp om å tilegne seg sex.

Kamp om samleie eller ikke

Den store kampen i retten vil stå om det alvorligste punktet i tiltalen; seksuell omgang i form av samleie, med ei kvinne i 40-årene fra Midtdalen.

Tannlegen og hans forsvarer, advokat Svein Olav Bøen, vil kjempe for å få tannlegen frikjent på dette punktet. Forsvareren har tilkjennegitt at kvinnen ikke snakker sant når hun hevder tannlegen tiltvang seg samleie med henne.

Den tiltalte eks-tannlegen sier til Dølen etter første dag i retten at det er en forferdelig slitsom situasjon han har havnet i.

– Ventetiden har vært forferdelig, etter at jeg ble varetektsfengslet i januar i fjor. Jeg satt to uker i varetekt i Hamar fengsel. Først i august i fjor ble tiltalen tatt ut. Siden det har livet mitt ligget på vent, sier tiltalte.

Fikk plager

Advokat Nina E. Braathen Hjortdal har bebudet at kvinnene vil kreve oppreisningserstatning av tannlegen.

Felles for kvinnene er at de har fått plager i etterkant av de påståtte hendelsene hos tannlegen. I retten ble det fortalt om redsel for å gå alene ute og for menn.

Ei av de fornærmede kvinnene (53) fortalte i retten at hun ikke hadde telling på hvor mange ganger tannlegen hadde befølt henne.

– Han behandlet meg med ene hånda og klådde på meg med den andre, sa kvinna.

Tre av de fornærmede kvinnene forklarte seg i retten tirsdag, mens den fjerde kvinnen forklarte seg onsdag, før tannlegen kom til orde med sin versjon. Det er bebudet at han vil ta sterk avstand fra forklaringen til kvinnen som mener han voldtok henne, da hun skulle ha tannlegebehandling.

Aktor, politiadvokat Lars Rune Ringvik, sier at saken startet i 2015, da to av kvinnene anmeldte tannlegen. Det var mor og datter som anmeldte saken først. Etter hvert kom flere fornærmede til. Politiet gjennomgikk tannlegens pasientlister og tok kontakt med flere kvinner. Det ble også fanget opp melding på facebook, som ledd i etterforskningen.

To andre kvinner, som ikke er blant de fornærmede i saken, skal inn og vitne om sine erfaringer hos tannlegen. To tidligere ansatte hos tannlegen, er også stevnet som vitner.

Rettssaken blir avsluttet i tingretten torsdag, og dommen vil trolig foreligge i neste uke.