Etablert på Sødortunet

I disse dager har forretningen "For Deg & Meg" nyåpnet på Sødorptunet på Vinstra. Det ble markert med kake og sprudlevann spandert av en blid og fornøyd innehaver.

- Dette har vært en flott åpningsdag med blide og handleglade kunder. Mangt og meget har vært sagt om flyttinga fra Nedregate, men for meg var i alle fall tiden inne til å prøve noe nytt, sier innehaver Anne Marie Olstad.

Nedregate liv lågå? 661 arbeidsplasser i Nedregate I denne såkalte ”daue” gata har 661 personer sine arbeidsplasser.

Synlig beliggenhet

Om butikken ikke lenger ligger midt i ei bygate, så er Olstad storfornøyd med beliggenheten rett innenfor døra på Sødorptunet.

- Rett forbi døra her er trafikken meget stor og vi er godt synlige for alle og enhver. At vi har Vinmonopolet rett over "vegen" og Posten rett borti gangen her, ser jeg også på som en stor fordel. Alt tyder på at dette skal gå bra og bli en god nyetablering, sier Olstad til Dølen.