Må ekspropriere

Utbyggingen av vann- og avløp på Kvamsfjellet berører mange grunneiere og medfører mye graving. Kommunen har inngått avtaler med mange av grunneierne for å komme til enighet om trase og vilkår for graving, men rundt 20 av de over 250 berørte har ikke signert avtale. Disse hadde frist fram til 6. mars med å skrive under kontrakt med kommunen.

Undersøking ute nå: Fiber til folket – ja eller nei? Kommunane i Midtdalen og regionrådet vil ha svar frå deg, ja frå mor di og bestemor di også, når dei nå kartlegg behovet for fiber hjå husstandar i regionen.

Fortgang i arbeidet

Disse, for det meste hytteeiere, vil nå få ekspropriasjonsvarsel fra kommunen slik at arbeidet kan komme i gang på de valgte traseer. Utbyggingen er allerede ett år forsinket og forhandlinger mellom kommunen og aktuelle grunneiere har pågått både i 2016 og 2017. Nå vil kommunen søke Fylkesmannen om ekspropriasjon for å erverve rettigheter til å legge vann- og avløpsledninger over eiendommene uten avtale med kommunen. De søker samtidig om forhåndstiltredelse for eiendommene for å få satt i gang arbeidet så fort som mulig.

– Vi er nå i en situasjon der anbudet er ute til prising med innleveringsfrist 24. april. De valgte traseene er fastlåst, og det blir etterhvert mindre mulighet for endringer, skriver administrasjonen i sin uttale til saken som skal legges fram for kommunestyret tirsdag 21, mars.