Slutter som GE-sjef

Bjarne Slapgard har vært øverste sjef for GE i sju år. Nå blir han 65 år og vil pensjonere seg.

– Arbeidskontrakten min løper fram til mai måned. Da trer jeg inn i pensjonistenes rekker, sier Slapgard til Dølen.

Står godt rustet

I løpet av Slapgards periode som direktør har kraftselskapet Gudbrandsdal Energi nådd flere milepæler – GE har både rundet 100 år og passert 100 000 strømkunder. Slapgard mener GE står godt rustet til å møte framtidas utfordringer.

– Kraftbransjen er i endring og omstilling, men jeg mener GE har bygd opp et solid fundament til å møte framtidas utfordringer. Sju år som leder er etter min mening lenge nok. En ny leder med nye tanker vil ta over et selskap som er sterkt.

– Vil du ha andre roller i GE framover?

– Det har ikke vært et tema. Men jeg er, og vil fortsatt være, engasjert med verv innen helikopterbransjen og it-bransjen. Samtidig har jeg bolig på Vinstra og gardsbruk i Skåbu å ta meg av, så jeg har mer enn nok å henge fingrene i. Mye tid vil jeg også bruke inni Vatnom i Skåbufjella. Jakt og fiske skal det blir mer av etter at jeg har ruslet ut døra her, sier Slapgard, som tilslutt informerer om at stillingen som nye sjef i GE, vil bli utlyst i nærmeste framtid.