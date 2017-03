Mobilfri uke med Farmen-konkurranser

Det ble ikke godt mottatt av alle da beskjeden kom om at mobilen måtte ligge hjemme denne uka. Til gjengjeld fikk elevene måle krefter i flere konkurranser relatert til den populære TV-serien Farmen. Dette ble meget populært, forteller lærer Svein Sletten til Dølen.

– Dette har vært vellykka på alle måter. Tanken bak opplegget var at på Farmen er det forbudt å ha med mobil. Nå har aktivitetene stått i høgsetet i friminuttene. Elevene har vist stort engasjement, og det har vært veldig god aktivitet. Vi ville prøve å få elevene til å gjøre andre ting i friminuttene enn bare å glåme på mobilen, og det har vi lykkes med, forteller Sletten.

Stor vinnervilje

Åshild Stenumgaard går i 9A ved skolen, og hun var med på vinnerlaget i puslecup i blinde.

– Dette er et skikkelig bra opplegg. Det er viktig at døm gi oss någgå attende, når døm tok frå oss mobil’n, sier Åshild mens hun jubler over finaleseieren.

Av aktiviteter ellers kan vi nevne spikernedslåing, tautrekking og melkespannholding. Og alt ble gjennomført med stor vinnervilje blant klassene.

Mer om saken og flere bilder kan du se i papirutgaven 30. mars.