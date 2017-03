Helvete utvider

Det skal tilrettelegges bedre for å trekke turistene til Helvete.

Derfor er et stort oppussingsprosjekt i gang på kafébygget ved inngangsporten til jettegrytene i Helvete.

– Vi hadde en enorm sesong i fjor, med 12 000 som besøkte jettegrytene. Mellom 100 og 120 gjester var innom kaféen hver dag. Vi ser at det er potensial i dette, sier verten Stefan Austheim.

Ferdig til sommeren

Sammen med kona Surina driver han Helvete kro og restaurant, samt at han tar seg av guida turer ned til Helvete.

– I nybygget kommer det en kiosk og en portal med resepsjon ut mot Helvete. Vi får også et eget infomasjonssenter som skal stå åpent hele døget. Vi skal legge enda bedre tilrette for turister og hyttefolk, sier Austheim, som ser store utviklingsmuligheter for severdigeten i Espedalen.

– Jeg har hatt bra med guidaturer i vinter, men det er til sommeren vi venter den største trafikken, sjølsagt. Ny-bygget skal stå ferdig til påske, så blir interiøret ferdigstilt til sesongen starter i sommer, sier Austheim.