Kjære skivenner!

En begivenhetsrik sesong med VM i Lahti som høydepunkt nærmer seg slutten. En sesong som vil bli husket for strålende norske prestasjoner, men også for vanskelige utenomsportslige saker som har preget mange som på en eller annen måte er tilknyttet norsk skisport.

I denne krevende perioden har det derfor vært ekstra gledelig å se alt det fantastiske som skjer i langrenn over hele landet for barn, ungdom og voksne – på alle nivå. NM del 2 avslutter en sesong som på mange måter viser at langrennssporten står sterkere enn noen gang.

Årets NM del 2 er igjen lagt til Gålå, med de driftige og erfarne klubbene Harpefoss, Ruste, Sør-Fron, Vinstra og Tormod som tekniske arrangører. Gålå var også arrangør i 2014 og jeg husker med stor glede mesterskapet for tre år siden. Hans Majestet Kongen, var også en av dem som koste seg sammen med alle som var tilstede den gang.

At Gålå ønsket å arrangere et nytt NM så kort tid etterpå, viser bare hvor stort engasjementet er for å skape noe sammen i regionen. Imponerende 400 frivillige står på døgnet rundt for at NM skal bli vellykket og det er vi takknemlige for.

Med nye løypetraseer, nytt snøproduksjonsanlegg og utbygging av stadionområdet ligger alt til rette for nye minnerike dager, ikke bare for NM del to, men også Statoil Norgescup junior og NC juniorfinale. Jeg vil benytte anledningen til å takke dere alle for innsatsen så langt og lykke til med arrangementet!

NM med smak av Gudbrandsdalen Publikum, løparar og støtteapparat skal fores med alt av Gudbrandsdalen i dei dagane NM varar. – Alle skal skjønne at det er i Gudbrandsdalen dei har vore, seier Rita Skard Støstad.