Tar NM med dans

Elever fra totalt sju skoler skal nemlig skape stemning på stadion under NM med en egen NM-dans.

– Dansen er sjølsagt prega av stedet vi er på. Gålå er kjent for Peer Gynt, Dovregubben og troll. Det skal publikum få stifte bekjentskap med, sier en entusiastisk instruktør Juliane Bay.

Stor fellesdans

I de siste ukene inn mot mesterskapet, reiser Bay rundt på sju skoler i Midtdalen og lært bort dansen. Nå ligger elevene ved Kvam skole, Barhaug skole, Sødorp skole, Vinstra ungdomsskole, Harpefoss skole, Midtbygda skole og Aurvoll skole fra Tretten i hardtrening.

– Dette blir en stor fellesdans som skal foregå inne på publikumsområdet. Jeg tror det blir skikkelig kult med så mange dansere på en gang, sier Bay.

Fredag busses alle elevene opp til Gålå, der hele skoledagen skal tilbringes som stemingsskapere.

– Dansen kommer på når folk minst venter det, smiler Bay, som er sparsommelig med å røpe for mye.

– Elevene jobber med litt kostyme til dansen, det kan jeg røpe, sier hun.

Positivt å være med

Målet er å skape liv og røre og god stemning. NRK skal sende fra mesterskapet, og de skal sjølsagt også filme danseløvene.

– NRK filmer oss om morgenen for å kunne sende dansen utover dagen, sier Bay.

Malin Holten fra Kvam er en av dem som skal være med å danse.

– Det er en artig dans, og jeg gelder meg veldig, sier hun.

Lærer Sissel Moen synes det er positivt at elevene blir involvert i arrangementet.

– Når det skjer noe i nærmiljøet, er det fint at skolene får være med. Jeg har inntrykk av at elevene gleder seg, sier hun, mens Juliane setter i gang Dovregubben, i en up tempo-versjon, over høytaleren. Elevene ved Kvam skole har allerede dansetrinnene inne.

– Det skal bli skikkelig stemning på stadion. Og her er det lov for alle å gi seg med. Dette blir gøy, slår Bay fast.