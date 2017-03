Kåret til ”Årets Anlegg 2016”

Prosjektet det er snakk om er nye E6 Frya-Sjoa. Et byggeprosjekt med kostnadsramme på 6,7 milliarder kroner, som ble levert innenfor kostnadsrammen.

33 kilometer

Kåringen fant sted under årets Byggegalla i Oslo. AF Anlegg har vært hovedentreprenør for den 18 kilometer lange strekningen Frya-Vinstra, mens arbeidsfellesskapet E6 Implenia Aurstad har bygd den 15 kilometer lange Vinstra-Sjoa på vegne av byggherre Statens vegvesen. Hver av kontraktene har bestått av bygging av en lang tunnel, en stor bru og cirka 30 små og store konstruksjoner.

Tre leverte anbud Statens vegvesen har lyst ut kontrakt på bygging av en ny rasteplass på Krekke ved E6 sør for Fåvang sentrum.

Juryens begrunnelse

«E6 Frya-Sjoa er et forbilledlig eksempel på hvordan et stort inngrep, i et kulturlandskap av nasjonal verdi, har underordnet og tilpasset seg landskapet. Nye E6 smyger seg gjennom landskapet på en måte som om den alltid har ligget der. 33 kilometer vei med tunneler og brukonstruksjoner med fremragende ingeniørkunst og arkitektur av vår tid. Prosjektet har stor samfunnsnytte og imponerer med solid og omsorgsfull gjennomføring særpreget av tillit og samhandling mellom aktørene. Resultatet er blitt en miljøtilpasset, trafikksikker og vakker vei som tar både naboene til veien og trafikantene på alvor Et vellykket prosjekt som til fulle tjener sin hensikt.»