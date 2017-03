Treffsikre karer

Arena for mesterskapet var Bleikmyra skytebane øvst oppi sødorpbygda. Jeger- og fiskerorganisasjonene i de to fronskommunene sto som teknisk arrangør.

- Dette er et stort arrangement med hele 69 skyttere, og vi hadde 22 frivillige i aksjon. Alle disse skal ha skryt - de bidro til at dette ble et vellykket mesterskap og arrangement, sier leder i Fron JFF, Pål Østen Solberg.

Heimehåpet Emil Emil Nyeng frå Ringebu Fåvang skiklubb er einaste lokale deltakar under NM på Gålå.

Krevende vind

Vinden var en utfordring først på lørdagen under mesterskapet. Blant annet blåste et par blinker bort, men blinkene kom på plass igjen og det hele ble gjennomført som planlagt fra alle hold. Spennende ble det på standplass da det måtte omskyting til for å kåre vinner av sølv og bronse - Morten Langset fra Øyer JFF ble vinner av gullmedaljen og dermed fylkesmester jaktfelt i Oppland.

- Etter en forrykende stående serie stakk Thore Larsen fra Øyer JFF av med sølvmedaljen og Thomas Keidel fra Gausdal JFF måtte dermed ta til takke med bronsemedaljen. Jeg tør påstå at vi ble vitne til skyting på norgesmesternivå denne dagen, forteller Pål Østen Solberg.