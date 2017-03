Tvillinger vant NM

Sprint NM for lag var dagens konkurranser på Gålå, og i kvinneklassen var det tvillingene Lotta og Tiril Udnes Weng som gikk til topps. De to jentene fra Årnes gikk for klubben Nes Ski.

Egen NM-flasmob: Tar NM med dans Ingen skal reise fra NM uten å ha blitt kjent med Gålå-trollene. Det skal 950 skole-elever sørge for.

Beholdt forspranget

Rett bak seg hadde de en duo med en annen Weng på laget, nemlig eliteløperen Heidi Weng. Hun gikk for BUL sammen med Martine Ek Hagen. Lotta gikk siste etappe for Nes Ski, og søsteren Tiril hadde ved veksling gitt henne et forsprang på noen få sekunder. Heidi Weng tok innpå i starten av siste etapppen, men i mål skilte det fire sekunder mellom de to lagene. Varden Meråkers Marthe Kristoffersen og Kathrine Harsem fikk bronsen.

- Jeg hadde Heide halsende bak meg og det føltes som å ha en ulv i hælene, sa Lotta etter målpassering.

Favoritten vant

I herreklassen vant forhåndsfavoritten Byåsen IL med Johannes Høsflot Klæbo og Didrik Tønseth på laget. Martin Johnsrud Sundby klarte å gi Røa et forsprang på nærmer 20 meter ved siste veksling, men Sundbys kollega, Andrew Mushgrave, maktet ikke å holde unna for en formsterk Klæbo som paraderte inn til seier etter å rykket voldsomt i fra i den siste bakken før mål. Mushgrave ble også innhentet av Lillehammers ankermann Håvard Solås Taugbøl, som dermed sikret Liillehammer sølv og henviste Røa til bronseplass.