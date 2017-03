Vil ha rapport om mobbing i skolen

I en interpellasjon til kommunestyret i Sør-Fron, skriver Arbeiderpartiet at de ønsker en rapport som viser hvordan det jobbes for å forebygge mobbing ved skolene i kommunen.

- Sør-Fron Arbeiderparti viser til elevundersøkelsen, som er en nettbasert spørreundersøkelse som blir gjennomført hvert år. Her sier elevene sin mening om læringsmiljøet. Skala er: 1-5, høy verdi sier positivt resultat for alle indeksene, unntatt mobbing. Der vil lav skår si lite mobbing. 10. klasse ved Sør-Fron ungdomsskole gir en skår på 1,5 når det gjelder å bli mobbet av andre elever på skolen. Dvs ungdom som opplever å bli mobbet på skolen. Gjennomsnitt for Oppland og for Norge for øvrig er 1,3, Sør-Fron ligger dermed høyere enn gjennomsnittet, skriver Hilde Holtesmo fra Sør-Fron AP i interpellasjonen.

Vedtok nullvisjon

I forrige kommunestyreperiode vedtok kommunestyret en «nullvisjon» mot mobbing.

- Den visjonen har vi ikke oppnådd. Hva er årsaken til det? Hvordan er det arbeidet opp mot visjonen vi tidligere har vedtatt?Tidligere år hadde Sør-Fron også en «foreldreskole» - for blant annet å forebygge mobbing og styrke læringsmiljø. Vi opplevde dette tiltaket som positivt, og forebyggende. Sør Fron Arbeiderparti ønsker å starte opp igjen med foreldreskole, både på barnetrinnet og på ungdomstrinnet, heter det i interpellasjonen.