Emil ble beste NM-løper sammenlagt

Det ble en meget tøff femmil i løypene på Gålå lørdag. Sugende føre og sterk vind gjorde sesongavslutningen til en blytung affære.

Stor stemning i Gålå-løypene Det blåser friskt på Gålå, men det legger ingen demper på stemningen.

Emil Nyeng hang bra med plasseringmessig hele vegen, og lå rundt femtendeplassen ved nesten alle passeringer.

- Jeg var veldig bevisst på å ikke åpne for hardt, og gikk mitt eget løp hele vegen. Jeg ble tatt igjen av Martin Johnsrud Sundby tolv, tretten kilometer før mål, men bestemte meg for å ikke prøve å henge meg på, til tross for at jeg hadde bedre ski enn ham, sier Nyeng til Dølen.

Beste løper sammenlagt

For Nyengs del var det knyttet stor spenning til om han kunne klare å bli beste NM-løper sammenlagt.

- I mange år har Langrennskomiteen delt ut en premie til "beste NM-løper", den løperen med lavest plassiffer på alle individuelle NM-distanser, opplyser Norges Skiforbund på sine hjemmesider.

Suverene Bjørgen Marit Bjørgen distanserte konkurrentene under lørdagens tremil på Gålå.

Emil Nyeng ledet i sammendraget etter NM del 1 på Lygna tidligere i sesongen, og NM-distansene på Gålå. Og Nyeng holdt unna, sjøl om det ble en spennende duell med nummer to i sammendraget, Gjøran Holstad Tefre fra Førde IL.

Suveren Johnsrud Sundby

Martin Johnsrud Sundby fra Røa IL vant oppskriftsmessig femmila, foran Johan Tjelle og Jonas Udjus Frorud, begge fra Lyn Ski.