Suverene Bjørgen

Det var ingen tvil i dag heller. Marit Bjørgen tok nok et NM-gull på Gålå. I mål var hun over fire minutter foran Kari Øyre Slind på sølvplass. Seks sekunder bak Slind, gikk Kathrine Harsem inn til bronsemedalje.

Tungt føre

Løperne måtte virkelig slite seg gjennom tremila på Gålå. Vinden var til tider stri, og sola gjorde sitt til at det ble tråere og tråere føre utover i løpet. Flere løpere, og Bjørgen blant dem, valgte til tider å gå utenom sporet. Men selve løypetraseen fikk skryt.

- Det var god stemning og heiarop gjennom hele løypa, og jeg syntes det var ordentlig trivelig å gå på Gålå, uttalte Marit Bjørgen da hun etter løpet ble intervjuet av speaker På Erik Rønn. Bronsemedaljevinner, Kathrine Harsem, satte også pris på løypa, sjøl om føret var trått.

- Det var skikkelig artig å gå i et slikt skogsterreng på fjellet. Det minnet meg litt om gamle dagers skirenn. I selve løpet var det de to siste rundene jeg fikk ordentlig problemer med føret. Jeg ble sekundert tre minutter bak Marit, og er kjempefornøyd med at det holdt til bronse, uttalte Harsem etter løpet.