"Superladere" i Lomoen

Stasjonen ligger rett ved det nye Peer Gynt Hotel og består av til sammen 12 ladeenheter.

- Supercharger er verdens raskeste ladestasjoner og muliggjør komfortable og effektive langturer med Model S og Model X, sier Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef i Tesla Norge.

Lader på 30 minutter

I følge Tesla er dette altså verdens raskeste ladestasjoner, og de skal i løpet av en halvtime gi nok strømenergi til å kjøre 270 kilometer. Medregnet Vinstra er det nå 31 supercharger-stasjoner i Norge med til sammen 254 ladeenheter.

- Supercharger-nettverket er laget for langdistansereiser, og stasjonene plasseres langs viktige reiseruter for enkel og effektiv lading. Supercharger-stasjonen på Vinstra befinner seg på helt nye Vinstra Vegpark like ved Peer Gynt Hotel & Spiseri. Den ligger praktisk til ved E6, og gir dermed enda flere muligheter for helelektriske reiser, informerer Teslas kommunikasjonssjef i Norge.