- Vi er ført bak lyset

Onsdag la samferdselsminister Ketil Solvik Olsen fram NTP for perioden 2018-2029. Der blir det klart at penger til fortsatt utbygging av E6 gjennom Gudbrandsdalen forskyves. Ny veg vil stå ferdig tidligst i 2030. Det får ordførerne i Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Sel til å steile.

- Regjeringa bryter Stortingets tidligere lovnader om utbygging av E6 i Gudbrandsdalen. Stortinget har i forbindelse med vedtak om bompengefinansiering av E6 Ringebu – Otta og NTP 2014 – 2023 lovet at E6 mellom Ringebu og Otta skulle bygges ferdig innen 2023. Nå legger Regjeringa opp til at bygginga av Sjoa – Otta starter opp tidligst sent i 2023. Elstad – Frya skyves enda lengre ut i tid. Her vil ikke ny vei stå ferdig før 2030, skriver Dg Erik Pryhn, Rune Støstad, Arne Fossmo og Ole Tvete Muriteigen i en felles pressemelding.

- Dette er en gedigen skuffelse og verre enn vi hadde fryktet, uttaler Sel-ordfører Dag Erik Pryhn.

- Vi har fått et inntrykk av at regjeringspartiene ville prioritere dette. Nå skyver de ferdigstillelse av en ny og sikker E6 i Gudbrandsdalen langt ut i tid. Dette er et stort svik der våre innbyggere, næringsliv og øvrige brukere av E6 i Gudbrandsdalen er ført bak lyset, sier Pryhn videre.

