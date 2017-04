Administrasjonen og politikere hører på pedagogene

Kommunalsjef Irene Nystad sier de har hørt på pedagogene som begrunnelse på hvorfor administrasjonen innstiller på femdagers skoleuke, til tross for at høringa viser at det er stor motstand mot forslaget om femdagers skoleuke for 1.- og 2. klassingene. Det var Ap som først fremma dette forslaget.

– Erfaringer og vurderinger er gjort av pedagogisk personale i våre skoler, og vi har prata med andre kommuner. Erfarne lærere sier at de merker godt at elevene blir mer slitne og mindre konsentrerte på slutten av dagen, enn i starten, sier Nystad.

Vanskelig sak

Erfaringa med å ha de minste seks dager er gjort over flere år, påpeker Nystad.

– Tilbakemeldingene er entydig, om at de er mest konsentrerte, opplagte og «lærelystne» tidlig på dagen, sier Nystad, som likevel innrømmer at det er en vanskelig sak, fordi det er vurderinger og god argimentasjon som støtter begge alternativene.

I høringene kom det fram at pedagogene i kommunen er delt i denne saken. Dette gjelder også på politisk plan.

Tas på alvor

I HOK stemte Aps fire representanter for femdagers uke, og SPs tre i mot.

– Vi har ikke fått framlagt noen dokumentasjon på at det gir bedre læring for elevene om de går fem dager i stedet for fire, sier Linda Myromslien (Sp). Hun mener at høringsuttalelsene må tas på alvor.

– Det er en stor overvekt av foreldre som ønsker å beholde firedagersuke. I mange yrker er det ikke enkelt å jobbe korte dager. Det kan føre til at det blir fem lange dager med skole og SFO, sier hun.

Aps Anne Marie Olstad forstår innspill både for og i mot forslaget, men viser til pedagogene.

– Vi har fagpersonell som står i dette daglig som er viktig å lytte til. Med dette får vi ikke avbrekk midt i uka, og ikke «to mandager». Det er mange kreative måter å få en fin femdagers skoleuke for de yngste, mener Olstad.