Korleis ser ønskjeparken din ut?

I slutten av mai skal dei koma med ein rapport til kommunen, som peikar på moglegheitene. Derfor treng dei innspel frå innbyggjarane i nærområdet.

– Vi ønskjer kontakt med alle som kan tenkje seg å bruke området, og vil høyre kva dei kan tenkje seg å bruke parken til og korleis. Her skal det ideelt vera plass til både rekreasjon og aktiviteter, seier dei.

Kom med innspel

For å koma i kontakt med nærmiljøet har studentane frå reiselivsstudiet oppretta ei facebookside og ein instagramprofil, og dei er også tilgjengelege på telefon og mail.

– Vi starta fredag, og har allereie fått nokre få innspel, men vi vil ha meir, seier dei til Dølen tysdag.

Kontakt med skular, lag og foreiningar er også på lista deira.

Våla Elvepark er ein del av Landsbyutviklingsprosjektet i Ringebu, og skal realiserast til sommaren.

– Vi har nok idear sjølve også, men det er ikkje interessant, vi treng idear og innspel frå dei som bur her, og kjem til å vise moglegheiter utifrå dette, seier dei. Målet er at parken skal bli eit besøksmål og ein møteplass, der det er moglegheit både for aktiviteter og rekreasjon.