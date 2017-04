Fortsatt fint skiføre i fjellet

Til tross for sein påske, og at det begynner å tære på snøen også i fjellet, er det fortsatt gode muligheter for å gå seg en fin skitur i løpet av påskedagene.

Det meldes om at trakkemaskinene kjører hver morgen, om enn over litt reduserte områder.

- Vi har bra med løyper og greie forhold ennå, sier løypekjører på Gålå, Tor Suleng.

- Det er to maskiner i drift, og vi kjører alle løyper. Det er mulig vi har tatt siste turen over Gålåvatnet, for det er lite snø over myra og opp mot Gålå. Både i Gålå-, Lauvåsen- og Fagerhøy-området holder nok løypene til langt over påske, rapporterer Suleng.

Vurderer fortløpende

Også på Kvamsfjellet meldes det om gode forhold, til tross for at det begynner å bli lite snø enkelte plasser.

- Snøforholdene er brukbare, og nettet vil i hovedsak kjøres, sier Are Krogh. Han forteller at noen bekker har gått opp, og at det er lite snø rundt trærne.

- I Sildtjønnbekken er det gått opp. Lysløypa og Svarthaugbekken kjøres ikke. Vi gjør fortløpende vurderinger, men skiføret holder nok påska igjennom. Vi prøver å kjøre om kvelden, slik at løypene får frost på seg gjennom natta, sier Krogh.

Marianne Grodås ved Venabu fjellhotell har stor tro på ei god påske i fjellet.

- Både løypene og føret er veldig bra, og det går utmerket å gå på ski. Det blir mye folk i fjellet nå framover, sier hun.

I Kvitfjell er det også stor aktivitet i påska, og det meldes om fortsatt gode snøforhold i bakken.