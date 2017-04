Snømangel stopper ikke skåbyggingene

– Sikkilsgrenda United lar ikke mulighetene til å arrangere Påskefotballcup gå fra seg når påskeskirennet i Skåbu ble avlyst, sier Mikkel Gaup til Dølen.

Det er Gaup som i samarbeid med Skåbu Tverrbygda Espedalen IL som arrangerer Påskefotballcup ved oppvekstsenteret i Skåbu på skjærtorsdag.

Klare for cup

Arrangørene sier at alt er klart for cupen som har blitt veldig populære blant hyttefolket og bygdefolket.

– I år håper vi på at det også kommer lag fra både Vinstra, Espedalen og Gausdal, sier de unge medarrangørene Magnus Kjøsnes, Eero Oskari Nygren og Anders Tangen ved fotballbingen som er klar gjort og renset for snø og is.

– Nå gjenstår det bare å få sugd opp resten av vannet så er vi klare til storslagen cup på torsdag, sier guttene som lokker med flotte premier og masse godt å spise.

Fotballspillere i alle aldre

Når det gjelder vinnersjansen er arrangørene opptatte av at det viktigste er ikke å vinne, men å delta.

– Fotballspillere i alle aldre er velkommen, store og små. Lagene består av fire spillere inkludert keeper med innbyttere hvis ønskelig. Senere samme kveld arrangeres det også konsert for voksne på Rødhette & Ulven som en flott avslutning på denne skjærtorsdag i Skåbu, avslutter påskefotballcupgeneral Mikkel Gaup.