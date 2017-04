Tilbake i rampelyset

Og i hjembygda planlegger han å sette ny verdensrekord i flammesluking. Rekordforsøket er planlagt å skje under årets Fåvangdågån.

– Jeg får ta et siste forsøk som et punktum på karrieren. Det blir også som en hyllest til hjembygda mi som ga meg et godt liv, sier fakiren og showmannen Benifax.

Et kronglete liv

Livet til Benifax kan ikke beskrives som noen dans på roser. Mer som dans på glødende kull, litt hit og litt dit, og han fikk en tung start på livet.

– Jeg kom til verden som dødfødt oppå Sel, men jordmora fikk meg i gang att – ”e kom te me sjøl e”! Deretter ble det et fosterhjem på Vingrom før jeg havnet hos Mathias og Borghild på Fåvang. De to ga meg et nytt og godt liv, og jeg ble en helt annen gutt enn den vettskremte jeg var i de første barneåra. Oppveksten på Fåvang minnes jeg kun med glede, forteller Benifax som nå er blitt 68 år.

Tok et oppgjør: - Å være seg selv er mer enn godt nok Helt sida han var liten har Justesse Gabrielsen følt at det var best å gjemme seg. Nå viser han alle hvem han egentlig er.

Etter over 50 år i farta er han i dag han bosatt i en leilighet oppi solhellinga attved Hemrom på Fåvang. Gjennom livet har han bodd 37 forskjellige steder i landet og halvannet år i Sverige. Han har også bak seg en periode som sjømann, og militærtjenesten avtjente han på Sætermoen i Nord-Norge. Der ble han attpåtil puttet i kakebu etter å ha blitt beskyldt for å ha hypnotisert dattera til en offiser.

– I dag heter det vel forelskelse, og han offiseren var en ordentlig tyrann, er Benifax sin korte kommentar til den straffen.

Benifax har reist mye, sett mye og opplevd veldig mye. Den kjente, norske filosofen Arne Næss, uttalte en gang at det var kun en ting han angret på i livet, og det var at han ikke ble fakir. Benifax angrer ikke på noen verdens ting.

– Det jeg har opplevd er nok umulig for noen andre å gjenta. Det er alt i fra blomstrende kjærlighet til å se inn i munningen på en skarpladd revolver. Det var nok et litt merkverdig og kronglete liv innimellom, men jeg angrer ingenting. Livet som tryllekunstner, fakir og showmann, har vært et utrolig rikt liv.

– Men hvor startet det hele – hvor og når ble Inge Widar Svingen til Benifax?

– Det hele startet med et lite trylleshow jeg fikk holde på forsamlingshuset Moalund på Vingrom. Det var faktisk en forsamling som skulle hylle skiløperen Håkon Brusveens hjemkomst etter gullet på 15 kilometeren i Squaw Valley i 1960. Deretter traff jeg fakiren Ben Ali Hassan på Stavsmartn, og da jeg fikk se de voldsomme flammene, våknet fakiren i meg. Svensken Ben Ali Hassan hadde kone fra Otta, som jeg visstnok var i slekt med, og vi fikk god kontakt og han lærte meg mye de første åra. Jeg gjemte meg vekk og trente og øvde på mye som ikke passet inn ute blant folk flest den gangen – det handlet om å kunne takle smerte. Anatomi måte jeg også pugge for å styre nålene riktig.

– Og navnet?

– Det kom over meg da jeg satt på utedass og leste ukeblad. Der var det reklame for Biotex og Tampax – dermed ble det Benifax!

Extrem-entertainer

Setter vi Benifax sine meritter i en større målestokk, ser vi at det er ingen hvemsomhelst vi har med å gjøre. Benifax er verdenskjent og stor blant de som kan betegnes som ”Extrem-entertainere”. 37 verdensrekorder og flerfoldige Guinness-rekorder, slukt 25 000 flammer på to timer, liggende på spikermatta av 270 sekstoms spiker i 12 døgn, er bare et lite utvalg av prestasjoner som sier sitt. Fra der han bor i dag ser han rett over til utforbakken i Kvitfjell. Deler av målhenget har Benifax kjørt ned på spikerkjelke.

Tommys historie Tommy Blakarstugun vi gi et ansikt til de som kanskje ikke er helt A4, de som kan kjenne på at de ikke alltid passer inn.

– Det har vært noen voldsomme turer opp i gjennom åra som har tæret på meg både fysisk og psykisk. Alt av leger, offentlige kontorer og regninger gir meg ”psykisk hetta”. Heldigvis har jeg hatt gode folk rundt meg opp i gjennom åra, og da spesielt Arnt Levi Solås som jeg har mye å takke for. Han bor på Kvam, men jeg er ikke så mobil til å kunne besøke folk eller reise rundt og opptre lenger. Jeg har kraftig kols og er avhengig av medisin. Ellers er jeg som vanlig snill og i godlune, men litt mye alene. Snakker mye med meg sjøl, dikter viser og spiller gitar gjør jeg også. Naboene mine er nok glade for at veggene er godt isolert her jeg bor!

Følger godt med

Benifax har hukommelse som en sirkuselefant og prater villig vekk om livet sitt og det han har opplevd. Ordene renner ut av han som fjellvann utfor Tromsafossen. Det kunne, og burde vel også, vært skrevet en hel bok om Benifax sitt liv. Men vi har dessverre et begrenset antall tegn å forholde oss til – 7000 for å være nøyaktig. Og det er omtrent på samme lengde som en del av facebookinleggene til Benifax. Laptopen har en sentral og viktig plass midt på stuebordet i leiligheten hans.

– Jeg følger godt med og bruker facebook mye for å holde kontakt med venner og for å kommentere det som skjer rundt i verden og omkring meg. Sport er jeg også veldig glad i, og rennene i Kvitfjell fulgte jeg ”live” i kikkerten, forteller Benifax. Men det er skøyteløp som er den store sporten for han med Svingen som etternavn. En gang på slutten av 70-tallet falt han av barkrakken på puben Scotchman i Oslo, og det midt under tv-sendingen av en 5000 meter på Bislett.

Gutt fra innerst til ytterst Gunn Kristin var deprimert og følte seg ubrukelig. En djupere, vond følelse tynget henne. Hun visste at noe var fryktelig galt. Var livet verdt å leve?

– Dørvakta trodde jeg var for full og ville ha meg ut, men da grep pubverten sjøl, skøyteløperen Per Willy Guttormsen inn. Han hadde observert, som riktig var, at jeg var med og holdt takta i hver eneste sving – og det er neimen meg ikke lett å holde balansen på en liten barkrakk med begge arma på ryggen under en knallhard 5000 meter, skal jeg si deg, sier Benifax og ler så han hoster.

Han klikker videre på laptopen og finner fram flere filmopptak der han selv har hovedrollen. Det er flere innslag fra NRK i Frokost-TV og Norge Rundt, i tillegg til mange private opptak. Det siste er fra rekordforsøket fem år tilbake i tid der han satte seg som mål å sluke 360 fakler i løpet av ett minutt. Han klarte 329.

– Det er den rekorden på 360 jeg er ute etter å ta, påpeker Benifax og smatter på rullingsen.

Rykter og damehistorier

Ryktene vil ha det til at alter egoet, Benifax, er en ”pikenes Jens” som kan kommandere å få spikersenga hjem når han venter damebesøk, men der vil Inge Widar Svingen ha et ord med i laget.

– Det har seg slik at Benifax nok har hatt et vist dametekke, men det har ikke jeg, Inge Widar. Benifax er en rollefigur som kan spise lyspærer, svelge barberblad og stikke i seg nåler for å imponere damer, og lykkes litt med det. Jeg derimot, Inge Widar, har verdensrekord i kortvarig ekteskap – det hold i 14 dager. Vi er to helt forskjellige personer. Det skulle nok vært ei dame i huset her – ryddet opp litt og sånn, men jeg får det ikke til.

– Er det du eller alter egoet som har bestemt at dere skal slå verdensrekorden med å sluke over 329 flammer på ett minutt?

Både jeg og Benifax står sammen om å sette ny verdensrekord i flammesluking. Jeg vil gjøre det for mitt kjære Fåvang og folket i hjembygda mi, og Benifax kjenner lukten av sagmugg. Han vil inn i manesjen og prestere for siste gang sammen med meg, Inge Widar. Det skal bli et flott punktum på karrieren min det.

Denne saken var opprinnelig publisert i papirutgaven av Dølen 9. mars. Abonnere på Dølen?