Tilbyr overnatting

Det gamle kommunehuset på Vinstra, også kalt "Messa", vil nå kunne tilby overnatting.

Vinstra Hostel

Det er den nye eieren av bygget, Arve Ydstines, som har klargjort noen rom for at reisende og andre kan leie rom etter selvbetjeningsprinsippet.

- Jeg har klargjort noen rom i andre etasje med tanke på folk i farta, turister og andre reisende som trenger et rimelig overnattingstilbud på Vinstra. I tilllegg til rommene, vil det være felles kjøkken, bad og toalett. Til å begynne med går bestillingene via meg, og kundene får nøkkelkode og betaler via betalingstjenesten Vipps. På sikt vil hele utleien administreres online via bestillingstjenesten "Booking.com", forteller Ystenes som i første etasje har leid ut lokaler til tannlege og frisør.

- Foreløpig har jeg klargjort tre rom i andre etasjen til overnatting, men jeg har planer om å gjøre i stand flere overnattingenheter. Den tilhørende tomt med parkeringsplasser, er også nyttig for meg med tanke på bilsalget som er min hovedgesjeft på nabotomta, sier Ydstines til Dølen.