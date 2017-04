Årets Peer Gynt til «SKAM»

– SKAM er en nettbasert dramaserie som kretser rundt livet til en gjeng ungdommer ved Hartvig Nissen videregående skole i Oslo. Tre sesonger av serien er blitt sluppet siden oppstarten i september 2015 og fjerde sesong har nylig tatt til.

Klokskap og engasjement

Hver sesong har fordypet seg i en ny karakter i vennegjengen, og serien har gjennom disse historiene gitt stemme til en hel generasjon unge av i dag, heter det i pressemeldinga fra Peer Gynt AS fredag.

Den norske serien har nådd ut til et bredt publikum, og har fått ros for å ta opp vanskelige tema på en opplysende og nyskapende måte. Med klokskap og engasjement har SKAM klart å belyse det unge, mangfoldige Norge, som tross utfordringer skildres som et fellesskap hvor kjærlighet, respekt og solide vennskap står sterkt.

Unge i målgruppa oppdaga SKAM på egne premisser, gjennom seriens bruk av sosiale media-plattformer, en strategi som har vært svært vellykket svært vellykket, også etter at voksenverdenen omfavnet serien. Serien ble den mest sette på SVT og DRs nettspillere og har blitt et internasjonalt fenomen. Rettighetene til serien er solgt til Danmark, Sverige, Isand og USA, og har henta inn en rekke priser: Nordens språkpris for 2016, beste programserie og årets nyskaping under Gullruten 2016, samt ”Digital Online Award” av bransjetidsskriftet C21 i Storbritannia.

Eget bukkeritt

Gjengen bak SKAM er både stolte og glade over den anerkjennelsen de nå får fra stortingsmedlemmene.

- Skam har vært et vanvittig bukkeritt. Så slik sett er det kanskje logisk at Julie nå får Peer Gynt-prisen. Skam er med på å forme nordmenns oppfatning av det norske, og har blitt et felleseie som få andre fenomener i samtiden. Slik sett er dette en pris som rimer og vi verdsetter, sier redaksjonssjef for SKAM, Håkon Moslet.

Det synlige beviset på utnevnelsen til årets Peer Gynt, vil bli delt ut av statsminister Erna Solberg under Peer Gynt-stevnet i august.

Årets Peer Gynt gis hvert år til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norge kjent i utlandet. Stortingespolitikerne nominerer og utnevner prisvinneren.