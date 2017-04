Dølene inntar Oslo

Lørdag er det igjen klart for Dølatreff i Oslo.

Siden starten i 2007 har Dølatreffet samlet utflytta gudbrandsdøler fra Oslo-området til mingling og fest. Det var Ole Jakob Grauphaugen og Morten Kolobekken som i 2007 tok initiativ til det første Dølatreffet, som da ble arrangert på Betong på Chateu Neuf.

Dølatreffet er i gang Gudbrandsdølene strømmer til på rød løper inn på Rockefeller i Oslo.

- Baksia var den gang som nå det store trekkplasteret. De siste årene har treffet foregått på Rockefeller med et tusentalls besøkende hver gang, forteler Grauphaugen til Dølen.

På lørdag ventes det igjen at Rockefeller skal fylles, da de lokale bandene Baksia, VON og Wasted tar turen til hovedstaden.

- At Dølatreff er med og minner folk på hvor de har røttene sine, er for mange viktig. Sosiale medier og andre arenaer har nok erstattet behovet for et eget "Gudbrandsdalslag" i Oslo, men det og kunne samle seg med likesinnede og synge med til kjente dølalåter en gang i året, er utvilsomt noe som utflytta døler setter stor pris på, sier Ole Jakob Grauphaugen.

Her kan du se bilder fra Dølatreffet i 2015: