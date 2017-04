Midtdøler i toppen på Stav

Tre år gamle Stensliguten, som eies av Frode Myrvang i Ringebu, ble nest beste hingsten i klassa si.

Hingsten ble kåret og stilt som toer i kvalitet i en meget stor og fin klasse, der mange hingster imponerte, og hele seks av totalt 17 ble stilt i kvalitet.

- Jeg er kjempefornøyd med dagen. Dette er en hingst i fin utvikling, sier en glad eier, Frode Myrvang til Dølen.

Ny topphest fra Forbrigd-stallen Kvamværen Nils Forbrigd imponerer stadig. Nylig fikk en av hestene hans 2. premie og ble spiss.

Den samme hingsten vant i fjor Dølahestmesterskapet for toåringer, og har altså fulgt godt opp.

Kjøpt på sms

Frode Myrvang sikret seg Stensliguten like etter at den var født i Åsmarka, hos lederen i Landslaget for Dølahest. Han hadde mottatt fire hingsteføll på et par dager.

- Jeg kunne jo ikke ha alle disse hingstene, så jeg sendte en sms til Frode Myrvang. Og han svarte ja på spørsmålet om en handel. Og da ble hingsteføllet sendt til Ringebu så fort det var avvendt med mora si i stallen i Åsmarka.

Stensliguten har masse godt Odlo-blod i årene sine, altså fra Odlo i Ringebu. Odlo Prins er nemlig far. Mor til den lovende hingsten er Stensli Øyvår, som har sin 1. premie fra 2015. Mor til Odlo Prins er for øvrig den berømte Åstora, 1. premie-hoppe fra Ole Odlos rikholdige toppstall gjennom mange år.

Vinstra-hingst kåret

Den andre midtdølen som imponerte på Stav søndag, var Fagerli Stjernar, hvis eier og oppdretter er Johan Brandstad på Vinstra.

Hingsten ble kåret for avl, og mange tilskuere på Stav klappet for denne treåringen. Fagerli Stjernar har selveste Heirums Borken som far og Odlo Tora (fra Ringebu) som mor.Det er mye godt blod i denne Vinstra-hesten, som stammer bakover til Vesleblesen (1. premie), Åstora fra Odlo (1. premie) og Morkasjur (2. premie).

Enda lenger bakover finner vi blant andre Jonsvarten og Odlo Lilja i stinne slekta.