Asfalt i lange baner

Om to dager åpner dagligvarekjeden Extra og Extra Bygg i Lomoen, og asfaltarbeiderne har hastverk.

- Mandagens snøfall gjorde sitt til at vi mistet en hel dag med asfaltering. Nå får vi jobbe et par ekstra lange dager, så kommer vi i mål med det meste før åpningen, sier prosjektleder i Lemminkäinen, Kjetil Ovrum.

12 000 kvadratmeter

Det skal legges 12 000 kvadratmeter med asfalt utenfor det nye forretningsbygget.

- I første omgang prioriterer vi parkering- og kundearealet på 9700 kvadratmeter i front av forretningsbygget. Laste og lagerområdet i bakkant av bygget på 2500 kvadratmeter, skal vi asfaltere den andre mai. Det får bli slik nå, ettersom vi mistet en hel arbeidsdag på grunn av været, forklarer Ovrum.

Og i slutten av mai blir det en ny runde med asfaltering.

- Det skal legges asfalt i to lag, men frykt for telehiv og setningsskader i vårløsninga, gjør sitt til at vi tar andre runde litt senere på våren, forteller Ovrum.