Stortinget vil gjøre det lettere å felle ulv

Stortinget vedtok tirsdag at naturmangfoldsloven, slik den ligger i dag, skal gi det juridiske handlingsrommet som skal til for å forvalte rovviltet i Norge. Dette etter bestandsmål satt av Stortinget og at den dekker det Bernkonvensjonen sier om hensyn til husdyr og tamrein, annen eiendom og offentlige interesser av vesentlig betydning. Dette gjelder for ulv, jerv, bjørn og gaupe.

Bekymringsfullt

Vedtaket blir møtt postivt at rovviltnemnda, og medlemmene som i vinter la ned vervene sine, tar nå disse opp igjen.

Det var i protest mot Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sin avgjørelse, om å ikke godkjenne det rovviltnemdene i Hedmark, Østfold, Akershus og Oslo hadde vedtatt i fobindelse med lisensjakt på ulv, de meldte seg ut.

- Det er bekymringfullt at ikke departemetet føger anbefalinger fra det faglige i denne saken. Regionene har gjort vedtak innenfor ramma av det Stortinget har vedtatt for bestanddel for ulv, skrev medlemmene Aud Hove (leder), Ragnar Nordgreen (nestleder) og Mariann Isumhaugen, sammen med varamedlemmene.

Vil boikotte rovdyrdialog - Dialog er etter vårt syn ein prosess der alle partane skal bli høyrt, seier bonde- og småbrukarlaget. Nå nekter dei å møte Fylkesmannen til dialog.

Vil ha faglig gjennomgang

Medlemmene ba Stortinget instendig om å rydde opp i saken.

Nå har de blitt hørt.

I tillegg til at Stortinget vedtok naturmangfolslovens §18 b og §18 c, som gir handlingsrom for felling av rovvilt, dersom det truer f.eks. husdyr og av sikkerhetsinteresser, ønsker de å få en faglig gjennomgang av den norkse delbestanden av ulv.