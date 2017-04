Åpna 6000 kvadratmeter med butikk

Storstua er Coop Extra som åpna dørene til sin splitter nye butikk i Lomoen på Vinstra. Butikken er på hele 6000 kvadratmeter, og huser matvare- og byggevarebutikk.

Arbeidsplasser

Det var ordfører Rune Støstad som sto for den offisielle åpninga torsdag.

- Dette er et attraktivt sted å jobbe på, det viser det store antall søkere til jobbene. Coop-systemet har vært flinke til å rekruttere nye ansatte. Jeg regner med at dette blir et populært butikksenter, sa Støstad.

Til sammen 30 ansatte har fått seg arbeid hos Coop Extra, 15 på hver av de to butikene. Steinar Mæhlum er butikksjef på dagligvarebutikken, mens Per Kolås er butikksjef på Extra bygg.

- Vi har stor tro på at dette skal bli bra. Vi gleder oss og forventer å trekke kunder fra hele dalen, sier Kolås til Dølen.

Les også om ny-butikken i dagens papirutgave.