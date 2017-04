Fargerikt på catwalken

I år ble det ikke noe av det årvisse moteshovet i Vinstrahallen i regi av handelsstanden. Dermed gikk to gode naboer på Sødorptunet sammen om et eget show.

- Når det ikke ble motevisning som før, så får vi gjøre det sjøl, sier Heidi Gauksaas, primus motor bak showet og innehaver av motebutikken Zelfie på Sødorptunet.

Flere moteshow

Sammen med motenaboen "For deg og meg" ble det invitert til moteshow i Experts gamle lokaler på Sødorptunet. Og rundt 200 personer tok turen både for å glane og handle. Heidi er godt fornøyd med både show og handel.

- Dette var en god start på et moteshow jeg har ambisjoner om å arrangere både vår og høst. Nå var vi bare to med kolleksjoner denne gangen, men jeg håper flere butikker vil være med neste gang. Vi hadde handlende hos oss helt fram til klokka ti på kvelden etter at showet var over, så dette ga mersmak. Til neste år skal vi også sørge for at det bli nok sitteplasser til alle, sier Heidi.

Vårlig og romslig

Hva så med moten denne våren og sommeren? Joda, det er tilbake til sent 80-tallet og tidlig 90-tallet. Det går i pastell blandet med sterke farger, og lilla er ut. Stripene går både hit og dit, og bukser og skjørt kan være i alle fasonger.

- Moten er romslig og litt fargesprakende i år. Og det er bra. Da blir det noe å velge i for alle og enhver, sier Heidi Gauksaas.