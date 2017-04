Wadahl ble månedens bedrift

Dette var den 30. gangen NHO Innlandet utmerka en bedrift med en slik pris, og det ble hotellet på Gålå som fikk æren av å motta "jubilé-utmerkelsen".

Variert tilbud

Kommunikasjonsrådgiver Linn Alicia Slora Kristiansen er stolt av å presentere Wadahl som månedens bedrift for april.

- Wadahl har klart å posisjonere seg som et attraktivt reisemål, sommer som vinter. De skreddersyr løsninger med familiehotell, sportshotell og kulturhotell, og tilbyr det lille ekstra for både små og store. Dette sikrer et variert tilbud som er attraktivt for flere, sier hun.

Diplomet ble ovverakt av regiondirektør for NHO Innlandet Åge Skinstad.