Mangler parkeringsplasser

Dette kommer fram i forbindelse med oppstart av Nord-Fron kommunes planarbeid for kommuneplanens arealdel, der Bane NOR er en viktig høringsinstans.

Hva med stasjonsparken?

Bane NOR informerer i sin høringsuttale at parkeringsplassene ved Vinstra stasjon fylles opp. De ber om at det allerede på dette plannivået må ses på muligheter for fremtidig parkeringsutvidelse for togreisende. De minner i denne sammenheng også om at kommunen ønsker å få et bedre togtilbud og opprettholde Vinstra stasjon som stoppested for togtrafikken. Spørsmålet blir da om hvor dette nye parkeringsarealet skal etableres, og om stasjonsparken rett ved er aktuell. I så fall forsvinner en av de få grønne lungene som er igjen sentralt i Nedregate.

Økt trafikk

Leder for areal og næring i Nord-Fron kommune, Egil Tofte, kan fortelle at det har regisrert en merkbar økning av trafikken ved Vinstra stasjon etter at nye E6 åpnet. Behovet for flere parkeringsplasser er stort.

– Tanken var å bygge flere parkeringsplasser ved arealet rundt Pakkhuset, ned mot elva. Men dette arealet får vi ikke bygd ut som parkeringsplasser før det blir bygd en ny overgang eller undergang ved stasjonen. Når, eller om det kommer, vet vi ennå ikke, sier Tofte.

Han ser det ikke som umulig at deler av stasjonsparken må kunne brukes som parkeringsareal.

– Det har vært luftet av stasjonsparken kan være et aktuelt areal for parkering, men vi har på ingen måte konkludert. Det er ennå veldig tidlig i planleggingsprosessen, sier Tofte som ser nødvendigheten av gode parkeringsfasiliteter i sammenheng med framtidig drift av stasjonen.

– Vi ser som sagt en veldig merkbar økning i antall passasjerer som bruker stasjonen, og det er i kommunens absolutte interesse å bevare Vinstra som stoppested for togtrafikken. At vi klarer å legge til rette for økt og bedre parkering, er nok en viktig faktor nå dette skal vurderes av andre enn kommunen selv, påpeker Tofte.