Ulv og jerv på vandring

Fylkesmannen har gitt fellingstillatelse på ulven fram til og med 2. mai, og utvidet området med fellingstillatelse. En pilker observerte i går en jerv ved Afstjøinna på Sødorpfjellet.

Østsiden av hele dalen

Det er gitt fellingstillatelse på en ulv i det samme området som jerven er observert. Fellingstillatelsen ble gitt av fylkesmannen etter at det ble sett ulvespor over Venabygdsvegen. En fellingstillatelse som er satt til å dekke hele østsiden av dalen og Mjøsa. I første omgang gjaldt fellingstillatelsen bare fra Dovre til og med Ringebu, men nå er også de østlige fjellstrøk i Øyer og Lillehammer med som en del av fellingsområdet for ulven.